Aanhouding na massale vechtpartij onder jongeren in Doesburg

Hierbij zouden tientallen jongeren betrokken zijn die –volgens getuigen- uit Doesburg en Dieren kwamen. Wat de reden hiervoor was, is onduidelijk, maar de politie ging zo snel mogelijk naar dit treffen. Toen de politie aankwam, renden de jongeren weg en werden diverse honkbalknuppels weggegooid. De politie hield na een korte achtervolging in de buurt een 16-jarig meisje uit Dieren aan; deze had een vuurwapen (of iets wat daar op leek) en een mes bij zich. Zij werd meegenomen naar het bureau.

Of iemand gewond is geraakt bij de vechtpartij, is de politie niet bekend.