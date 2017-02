'Leden van motorbendes durven er niet zo maar uit te stappen'

In een interview met het AD zegt politiecommissaris Pim Miltenburg dat steeds meer leden van motorclubs, die hun club willen verlaten, zich melden bij de politie.

Het gaat dan om motorclubs als No Surrender, Bandidos, Hells Angels en Satudarah. Hofofdcommissaris Miltenburg is landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlow motorcycle gangs. Dit meldt het AD zaterdag.

Volgens de commissaris tellen de motorbendes die in Nederland actief zijn veel leden die er eigenlijk uit willen stappen. Maar uit angst voor de gevolgen durven ze dat vaak niet. Ook kennen de clubs een zwijgplicht. Uitgestapte ex-leden durven niet openlijk te praten over hun eerdere leven als biker, aldus de hoofdcommissaris. En al helemaal niet politie en justitie.

Volgens de hoofdcommissaris komen er wel barstjes in de zwijgplicht. Miltenburg in de krant: 'Het is nog een klein aantal, maar gelukkig durven leden steeds vaker aangifte te doen.'