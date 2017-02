Politie houdt vier jongeren aan en vordert rijbewijs na krankzinnig rijgedrag

De vier verdachten maakten vrijdagmiddag rond 16.00 uur een wilde en roekeloze rit door de wijk 't Zand. Het gaat om jongeren van 21 (2x), 22 en 23 jaar oud en allen inwoners van Tilburg. oor het weggedrag van dit viertal zijn andere weggebruikers in gevaar gebracht. Niet alleen reed de bestuurder hard en op drukke kruisingen door rood licht, hij reed ook over fiets- en voetpaden, waardoor diverse mensen opzij hebben moeten springen om niet geraakt te worden. De politie neemt de zaak dan ook hoog op en is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de roekeloze rit.

De auto, een witte Audi RS3 met export kentekenplaten, plus de inzittenden trokken vrijdagmiddag op de Besterdring de aandacht van de politie. Toen agenten de auto plus inzittenden op de Wandelboslaan/Reitse Hoevenstraat wilden controleren, gingen ze er vandoor. Na een achtervolging, waarbij meerdere politie-eenheden betrokken waren, kon de auto op de Dongenseweg tot stilstand worden gebracht. De vier inzittenden zijn aangehouden. De bestuurder, een 21-jarige Tilburger, moest zijn rijbewijs inleveren. De vier zitten voor nader onderzoek en verhoor vast, de auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.