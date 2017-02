Man schiet uit auto met jachtgeweer op man

Hij wordt ervan verdacht op de Heemraadsingel vanuit zijn auto op een man te hebben geschoten met een jachtgeweer. In zijn auto werd ook een jachtgeweer aangetroffen. Niemand raakte gewond.

Om 15:30 uur werden schoten gehoord op de Heemraadsingel ter hoogte van de Rochussenstraat. Alerte getuigen gaven de toegesnelde agenten een goede omschrijving van de auto waarin de verdachte wegreed. Na een korte zoektocht zagen ze de auto staan op de Coolhaven. De verdachte was inmiddels uitgestapt.

Aanhouding en jachtgeweer

De agenten pakten door en hielden de verdachte door middel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aan. In zijn auto werd een jachtgeweer aangetroffen dat evenals de auto in beslag is genomen. De politie staat nog in begin van het onderzoek maar van betrokkenen hoorden ze dat de toedracht mogelijk in de relationele sfeer ligt.