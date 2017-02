Groningse boerderij in Kolham deels ingestort

De boerderij van Reinder Jan van Calker in Kolham (Gr.) is vrijdagavond deels ingestort.

Op het moment van de instorting was er niemand aanwezig. Het gaat om de inpandige schuur, die wel bewoond wordt. Dit melden RTV Noord en de Telegraaf zaterdag. De mensen die in de schuur woonden, huurden het pand van Carex. Die organisatie beheerde de schuur namens de eigenaar, het naastgelegen bedrijf Van Calker Transport. Van Calker is de eigenaar van het pand, maar woont er zelf niet. Volgens Carex was er niets wat op instortingsgevaar wees.

Direct na het instorten heeft Van Calker contact opgenomen met de gemeente Slochteren en het Centrum Veilig Wonen. Van Calker tegen RTV Noord: 'Er werd snel en goed gehandeld. Ze zijn tot half elf 's avonds hier geweest om alles in orde te maken en hekken te plaatsen.' Over het instorten zegt hij: 'Vorige week ben ik nog met mijn zoon op de zolder geweest. Toen hebben we niets gezien en was alles nog goed. Maar het is toch heel gevaarlijk, het had heel anders kunnen aflopen.'

De boerderij ligt vlak naast de plek waar de eerste gasboringen plaatsvonden. Of het instorten met de gasboringen te maken heeft, is nog niet duidelijk. Maandag gaat de gemeente Slochteren samen met het CVW bekijken wat de oorzaak van het instorten is. Ook moet dan duidelijk worden wat er met de boerderij gaat gebeuren.