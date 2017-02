Hoogbejaarde (94) thuis overvallen in woning

De politie onderzoekt een gewapende overval in een woning aan de Everstraat in het Limburgse Einighausen die zaterdag aan het begin van de avond plaatsvond. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Negroïde man

De 94-jarige bewoner werd zaterdagavond even na 18.30 uur overvallen door een negroïde man van ongeveer 30 jaar oud. Hij bedreigde het slachtoffer met een wapen, doorzocht de woning en ging er met geld vandoor.

2 meter lang

Een getuige zag de dader wegvluchten waarna de politie werd gealarmeerd. Het ging om een grote man van ongeveer 2 meter lang. Niemand raakte gewond. Na de overval heeft de politie een bericht verspreid via Burgernet.

Getuigenoproep

Mogelijk zijn er getuigen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien. De recherche vraagt hen om contact op te nemen via 0900-8844. Tips zijn ook welkom via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.