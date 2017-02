Aanhouding notoire brandstofdief

Op het terrein van het pompstation is de auto met hierin de verdachte staande gehouden. Nadat de bestuurder was gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau, is het voertuig aan een nadere inspectie onderworpen.

Benzinedamp

In de achterbak bevonden zich enkele jerrycans waarin de brandstof werd opgeslagen. Aangezien het in de auto sterk naar benzinedampen rook, is de brandweer gevraagd om een korte inspectie uit te voeren. Na het veilig stellen van sporen is de auto met de takelwagen van de politie weggesleept.