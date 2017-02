'Verkiezingsprogramma's te ingewikkeld voor laaggeletterden'

Toegankelijk

'Elke Nederlander boven de 18 jaar heeft recht om te stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Maar om te kunnen stemmen is het wel belangrijk om te begrijpen waar politieke partijen voor staan. Die informatie is lang niet voor iedereen toegankelijk', aldus het College.

Simpele taal

Daarom roept het College politieke partijen op hun belangrijkste verkiezingspunten in simpele taal op te schrijven. Daarmee worden die standpunten ook toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen en laaggeletterden.

Het recht om te stemmen staat in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. In het VN-verdrag handicap is benadrukt dat dit recht dus ook geldt voor mensen met een beperking.

Belangrijkste standpunten

De belangrijkste standpunten zijn nu nog vaak te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen of laaggeletterden. Bijvoorbeeld door te lange zinnen. Of omdat moeilijke woorden zijn gebruikt. Om iedereen te bereiken, kan het dus helpen om de standpunten simpeler te schrijven.