Verdachten inbraak Uddel vast na mobilisatie WhatsApp-groep

Twee verdachten van een woninginbraak in het Gelderse Uddel zijn in de nacht van zaterdag op zondag door de mobilisatie van een WhatsApp-groep aangehouden. Dit meldt de politie zondag.

'Credits voor inwoners Uddel'

De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur twee personen aan voor een woninginbraak in Uddel. 'Maar alle credits zijn voor de inwoners van Uddel zelf die via een WhatsApp-groep werden gealarmeerd en in actie kwamen en de politie er direct bij betrokken', aldus de politie.

Alarm geslagen via WhatsApp

Vrijdagavond werd in een woning aan de Elspeterweg in Uddel rond 20.45 uur ingebroken en de inwoners betrapten de daders, die er direct op twee fietsen vandoor gingen. Via de buurtapp werden de andere inwoners van Uddel gealarmeerd en zeker dertig mensen kwamen in actie. Ter hoogte van Staverhul werden de twee verdachten ingehaald, die vervolgens van de fiets sprongen en het bos in renden waarop het spoor doodliep. De politie, die ook was gealarmeerd, was inmiddels ter plaatse.

Opsporing

Een half uur later werden verdachte personen gezien aan de Markveldweg en ook dit werd via WhatsApp gecommuniceerd waarop de Uddelse groep naar die plek ging, weer zonder succes.

Later die nacht zag een vrouw vanuit haar auto twee personen fietsen die voldeden aan het signalement en ook dit werd via WhatsApp doorgegeven. Weer kwamen tientallen Uddelnaren in actie en dit keer werden de twee personen aangetroffen op de Garderenseweg in Uddel.

Aanhouding

De twee werden tegen de grond gewerkt en werd de politie gebeld. Deze konden de twee aanhouden en meenemen naar het bureau. Het gaat om een 23-jarige Amsterdammer en een 22-jarige man uit Almere. De politie is een onderzoek gestart naar de inbraak, de mogelijk diefstal van de fietsen waar de verdachten op reden en mogelijk andere betrokkenen.