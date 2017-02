Weer winters weer in aantocht

Schaatsen

Vanaf aankomende woensdag zakt het kwik 's nachts tot -3 graden, terwijl het overdag maximaal 2 graden boven nul wordt. Voor donderdag verwacht het KNMI dat de temperatuur 's nacht tot maximaal -6 graden zakt en overdag ook net onder het vriespunt zal blijven. De nachtvorst zal naar verwachting tot woensdag 15 februari aanhouden en daarmee de kans op schaatsen op natuurijs doen vergroten.

Zondag

Het KNMI gaf voor de zondagochtend nog een waarschuwing af voor dichte mist in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Deze mist verdween in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag maar de bewolking blijft overheersen.

'In de zuidelijke helft breekt de zon echter ook geregeld door. Laat in de middag en in de avond is er in de zuidelijke provincies kans op wat regen. De maximumtemperatuur ligt rond 6°C. De wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder uit uiteenlopende richtingen', aldus het KNMI.

Nachtvorst

Komende nacht is het zwaar bewolkt en op veel plaatsen nevelig of mistig. In het zuiden kan eerst nog lichte (mot)regen vallen. Lokaal kan er een opklaring ontstaan, de kans hierop is het grootste in het zuiden.

De minima komen uit rond 3°C, maar in een opklaring daalt de temperatuur tot net onder het vriespunt. De wind krijgt een noord- tot noordwestelijke richting en is zwak, op het IJsselmeer en aan de kust matig.

Maandag

Morgen overdag is het zwaar bewolkt, vooral in het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Met name in het noorden kan er lokaal af en toe nog wat lichte (mot)regen vallen. De maxima lopen uiteen van 4°C in het noordoosten tot 7°C in het zuidwesten. De wind komt uit uiteenlopende richtingen en is zwak.