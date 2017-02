Auto slaat over de kop op Lloydsplein in Veendam

Over de kop geslagen

De bestuurder reed over de rotonde in de richting van de Geert Veenhuizenweg. Door nog onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur waarna de wagen in de berm over de kop sloeg.

Ziekenhuis

Beide inzittenden zijn in een ambulance gecontroleerd en even later overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De zwaarbeschadigde auto moest worden afgesleept. Tijdens de berging is de weg afgesloten geweest.