Inhaalactie op A16 eindigt door aanrijding in sloot

Een 33-jarige man uit Vlaardingen raakte zaterdagavond rond 19.45 uur op de A16 ter hoogte van afslag Prinsenbeek bij Breda met zijn auto van de weg en belandde in een sloot. 'Het ongeval gebeurde in de rijrichting Rotterdam', meldt de politie zondag.

'Aangereden'

'De man verklaart dat hij tijdens het inhalen is aangereden door een andere automobilist. De politie onderzoek dit scenario en heeft diverse getuigen gesproken', aldus de politie.

Geen alcohol

De man is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Hij bleek niet te hebben gedronken, wel is bloed van de man afgenomen om te kunnen vaststellen of hij onder invloed van medicijnen of drugs was.