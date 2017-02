Busje in de brand bij Nieuw-Amsterdam

Op de Scheidingsweg in het Drentse Nieuw-Amsterdam is zondagavond rond 21.00 uur een busje volledig uitgebrand. 'Er zijn geen gewonden gevallen', zo meldt de politie zondagavond.

Technisch defect

De brandweer had het vuur snel gedoofd, maar het busje was niet meer te redden. De oorzaak van de brand moet gezocht worden in een technisch probleem.