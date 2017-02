Dode parkje Enschede is 80-jarige vrouw uit Estland

In een parkje aan de Sibculobrink in Enschede is maandagochtend een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft inmiddels haar identiteit kunnen vaststellen. Het betreft een 80-jarige vrouw uit Estland.

Buurtbewoners meldden vanochtend rond 08.00 uur dat er een lichaam zou liggen in het park nabij een speeltuintje. Het bleek te gaan om een 80-jarige vrouw uit Estland.

Op bezoek bij familie

De vrouw bleek op bezoek bij familieleden in de buurt van waar ze is aangetroffen. Uit het onderzoek is verder niet gebleken van een misdrijf. Ook een ongeval kan worden uitgesloten. De familie van de vrouw is over de zaak geïnformeerd. Het politieonderzoek is hiermee afgesloten.