Dode vrouw aangetroffen in parkje Enschede

In een parkje aan de Sibculobrink in Enschede is vanochtend een dode vrouw aangetroffen. De politie doet onderzoek en heeft de omgeving afgezet.

Buurtbewoners meldden vanochtend rond 08.00 uur dat er een lichaam zou liggen in het park nabij een speeltuintje. Het bleek te gaan om een vrouw van wie de identiteit nog niet is vastgesteld. Evenmin is duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie hoopt aan de hand van onder meer sporen- en een buurtonderzoek meer duidelijkheid te krijgen. Zo mogelijk volgt later meer informatie.