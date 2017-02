'Nederlanders drinken steeds vaker alcoholvrij biertje'

De Nederlandse bierdrinker ontdekt en omarmt het alcoholvrije alternatief steeds vaker. Ten opzichte van 2010 steeg de consumptie hiervan haast exponentieel met maar liefst 215%. Dat blijkt uit de jaarlijkse bierconsumptiecijfers die Nederlandse Brouwers vandaag bekend maakt.

Veel meer keus aan alcoholvrij bier

De consumptie van alcoholvrije bieren zit al jaren in de lift. Zo dronken we in 2010 nog zo’n 125.000 hectoliter aan alcoholvrij bier in Nederland. Anno 2016 is dit gestegen tot ruim 394.000 hectoliter. Steeds meer brouwerijen spelen in op de groeiende vraag en komen met een eigen 0.0 bier op de markt of bieden nieuwe smaakvarianten aan. ”We zien een ruime verdriedubbeling van de consumptie van alcoholvrij bier in de afgelopen 6 jaar. De keuze in het schap is in deze tijd stormachtig toegenomen. Veel consumenten omarmen dit alcoholvrije alternatief”, zegt Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers.