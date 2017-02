Mogelijk brandstichting restaurant Tilburg

In een restaurant aan de Noordhoekring in Tilburg heeft zondagnacht brand gewoed. Volgens de politie is het vuur vermoedelijk aangestoken.

Afgelopen nacht is omstreeks 03.50 uur brand ontstaan in een restaurant aan de Noordhoekring. De pandeigenaar en de brandweer hebben de brand geblust. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. De politie stelt daarom een nader onderzoek in.

De eigenaar van het pand woont boven de zaak. Hij werd wakker door de rookontwikkeling. Hij wist de brand aan de buitenkant bij de voordeur uit te maken. Brandweerlieden hebben de brand binnen geblust. Er lijkt sprake te zijn van brandstichting. Mogelijk is er iets brandbaars via de brievenbus naar binnen gedaan. Er wordt een sporen- en buurtonderzoek ingesteld. Ook doen agenten in de omgeving navraag naar mogelijke camerabeelden.