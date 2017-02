Het Geluid van Qmusic is eindelijk geraden: Gaatje prikken in magnetronmaaltijd

Het juiste antwoord was: "Een gaatje prikken in een magnetronmaaltijd." De Jury gaf bij Mattie & Wietze in de ochtendshow een eerste tip voor Het Geluid in de vorm van een object: een cactus. Deze plant met scherpe naalden sloeg uiteraard op het doorprikken van de magnetronmaaltijd.

Verborgen tip

Net als vorig jaar had De Jury ook weer een verborgen tip verstopt voor de echte speurneuzen. Vlak na de start van Het Geluid verscheen er een video waarin darter Michael van Gerwen zogenaamd meespeelt met Het Geluid.

Dit was opnieuw een knipoog naar het doorprikken van de magnetronmaaltijd. Tijdens het darten maakt Michael dezelfde handeling, alleen prikt hij met zijn vlijmscherpe dartpijl een gat in een dartbord.

Foute antwoorden

Voordat Josine het juiste antwoord gaf op 6 februari om 10:30 uur, werden er 353 foute antwoorden gegeven.