Zes aanhoudingen na meldingen over jongeren met maskers en knuppels in Oud-Beijerland

Rond 21.20 uur komen de eerste telefoontjes binnen op de meldkamer van de politie. De meldingen over de grootte van de groep variëren tussen de 10 tot 15 personen. Als de agenten arriveren stuift de groep uiteen de omliggende wijk in. De agenten weten zeven van de jongeren aan te houden. Eén van de jongeren weet even later alsnog te ontkomen, zes arrestanten zijn overgebracht naar het politiebureau. Het gaat om vijf jongens en een meisje van tussen de 15 en 17 jaar uit Oud-Beijerland.

Het vermoeden is dat de jongeren naar iemand op zoek waren, maar het is nog onbekend naar wie en waarom. De politie doet onderzoek.