Vier arrestaties in Amsterdam na bedreiging met vuurwapen op Rembrandtplein

Rond 20.45 uur werd een politie-eenheid op het Rembrandtplein aangesproken door een man die aangaf zojuist te zijn bedreigd met een vuurwapen. De persoon die hem bedreigd had, was daarna een horecazaak op het plein binnen gegaan.

Meerdere eenheden kwamen ter ondersteuning naar het Rembrandtplein waarna de horecazaak werd betreden. In de zaak kon in eerste instantie de hoofdverdachte worden aangehouden. Daarna bleken er nog drie andere mannen betrokken te zijn bij het voorval en ook die werden direct in de horecazaak ingerekend. Bij de aanhoudingen en het onderzoek dat volgde, troffen agenten drie vuurwapens aan. De wapens zijn voor onderzoek in beslag genomen.

Twee van de verdachten zijn 29 jaar en de andere verdachten zijn 37 en 23 jaar. De verdachten komen respectievelijk uit Groot-Brittannië en Ierland. Alle verdachten zijn ingesloten, zitten vast en worden voorgeleid. De recherche heeft de zaak in onderzoek.