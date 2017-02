Uit slachthuis ontsnapte stier slingert man in de lucht

Een uit een slachthuis ontsnapte stier heeft maandagmiddag in het Gelderse Dodewaard een man met zijn kop in de lucht geslingerd. 'De man raakte door het incident gewond', meldt de politie maandagmiddag.

De politie in Dodewaard kreeg maandagmiddag een melding over een ontsnapte stier. Het dier was ontsnapt bij een slachthuis. Uit de melding bleek dat de stier iemand verwond had.

In de lucht geslingerd

Tijdens zijn vlucht heeft de stier iemand die in de buurt aan het werk was de lucht in geslingerd. Omdat de stier geen horens had, waren de verwondingen beperkt. Het slachtoffer, een man, is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Jachtopziener

Op verzoek van de politie kwam een jachtopzichter te plaatse, in de buurt van de Matensestraat is de stier doodgeschoten.