Twee gewonden na knakken grote bouwkraan in Deurne

Op de bouwplaats werden met een grote hijskraan en een hoogwerkers stalen constructies geplaatst. De stalen constructie viel plotseling om en de grote bouwkraan knakte doormidden waardoor deze boven op een hoogwerker kwam.

Twee gewonden

Een persoon die zich in het bakje van de hoogwerker bevond is gewond geraakt aan zijn been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht evenals een ander persoon die lichtgewond raakte maar toch ter controle ook naar het ziekenhuis is gebracht.

Over de precieze oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. De inspectie van SZW is een onderzoek gestart. De bouw is voorlopig stilgelegd.