Proef met energiebesparend abonnement in Overijssel

In Overijssel krijgen particuliere huiseigenaren in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Geen lening of eigen spaargeld

'De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing (isolatie) of energieopwekking (zonnepanelen, warmtepomp) te steken of daarvoor te lenen', aldus het ministerie.

Ze betalen per maand met een abonnement via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen. Zij kunnen het abonnementsgeld betalen doordat hun energierekening daalt en krijgen een garantie op hun energiebesparing.

In het initiatief is ruimte voor 600 huiseigenaren in Overijssel. Het is een uitbreiding van een eerder experiment met 20 huizen in Deventer. Over het abonnement voor energiebesparing is vandaag een ‘City Deal’ gesloten tussen de provincie Overijssel, gemeenten, het Energiefonds Overijssel, het bedrijfsleven en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op het abonnement komt een keurmerk dat een goede uitvoering en financiering garandeert. Het is de bedoeling dat bedrijven in de rest van Nederland de aanpak met een vorm van een abonnement overnemen.

Eigendom huiseigenaar

Na afloop van de abonnementsperiode (10, 15 of 20 jaar) blijven de energievoorzieningen eigendom van de huiseigenaar. Niet alleen verbruikt de eigenaar minder energie en heeft hij meer wooncomfort, het huis is ook meer waard. Bij verhuizing voor afloop van de abonnementsperiode moeten de nog komende termijnen betaald worden. Een optie die nog wordt bekeken is de mogelijkheid het abonnement bij verhuizing over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

City Deal: 14 samenwerkende partijen

De veertien samenwerkende partijen in de City Deal zijn de provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel, de gemeenten Deventer, Enschede, Zutphen, Lochem, Ede en Breda, de werkgeversorganisaties VNO/NCW, Bouwend Nederland, UNETO/VNI, MKB Deventer en de Deventer Kring van Werkgevers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.