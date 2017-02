Man krijgt 11 jaar celstraf voor dodelijke schietpartij Dordrecht

'Zelfverdediging'

Volgens de verdachte had het slachtoffer een automatisch vuurwapen op hem en zijn vriendin gericht, waarop de verdachte hem uit zelfverdediging heeft doodgeschoten.

Geen noodweer

De rechtbank wijst dit beroep op noodweer echter af. De verdachte bevond zich in zijn auto terwijl zijn motor draaide toen het slachtoffer met zijn auto naast hem kwam staan. Volgens de verdachte keek het slachtoffer ‘vreemd’ in zijn richting en pakte het slachtoffer toen een vuurwapen. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte, toen hij dat zag, snel weg had kunnen en moeten rijden.

Schadevergoeding

In plaats daarvan heeft de verdachte zijn vuurwapen gepakt en geschoten op het slachtoffer, dat daardoor is overleden. De rechtbank acht doodslag dan ook bewezen en legt de verdachte een gevangenisstraf op van 11 jaar. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van ruim 10.000,- euro betalen aan de vriendin van het slachtoffer.