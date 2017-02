EOD maakt explosief in woning met drugs onschadelijk

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft zondagavond in een woning in Den Bosch een aangetroffen explosief onschadelijk gemaakt. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

'Bij een onderzoek in en bij een woning aan de Robert Scottstraat in Den Bosch trof de politie zondagavond meerdere verboden goederen aan', aldus de politie.

Drugs en wapen

De bewoner was eerder aangehouden voor een ander onderzoek. De politie had het vermoeden dat in zijn woning drugs aanwezig zouden zijn. Dit bleek te kloppen want in de woning werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook vond de politie wapens en een gestolen scooter.

EOD

In de woning vonden agenten ook een explosief aan, dat door de Explosieve Opruimingsdienst onschadelijk werd gemaakt. De verdachte bewoner zit nog altijd vast en wordt verhoord.