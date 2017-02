VEH: Energienota's bevattten vaak oncontroleerbare fouten

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun nota klopt en bovendien bij fouten niet, zoals nu gebeurt, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vereniging Eigen Huis roept toezichthouder ACM dringend op tot gedegen onderzoek en stringent toezicht op de juistheid van energienota's. Daarnaast pleit de vereniging voor een verplicht vaste structuur van de energienota, zodat de consument zijn nota ook zelf beter kan controleren.

Nauwelijks verbetering

Voor veel huishoudens vormt de energienota na de hypotheek of huur de grootste maandelijkse woonlast. In 2014 trok Vereniging Eigen Huis bij minister Kamp al aan de bel over de noodzaak van een duidelijkere en beter te controleren energienota. Die oproep heeft nauwelijks verbetering gebracht. Vereniging Eigen Huis pleit al jaren voor een vaste structuur en vaste terminologie op de energienota, zodat vergelijken en controleren makkelijker wordt. Maar ook dan blijven diverse onderdelen van de factuur oncontroleerbaar, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de regiotoeslagen, de juistheid van de correctiefactor gas of van de netbeheerkosten. Daarom vraagt de vereniging de ACM ook om de kwetsbare elementen op de energienota te onderzoeken. Op basis hiervan kan de ACM dan passende maatregelen nemen.

Vaak om tientjes en soms over honderden euro's

De consument betaalt nu de rekening voor de complexiteit van de energienota. Bij fouten gaat het vaak om tientjes en soms over honderden euro's. Dit kan zo niet langer. Algemeen directeur Cindy van de Velde: "Door toekomstige ontwikkelingen, zoals meer zelf energie opwek met zonnepanelen en flexibele energieprijzen per uur, wordt het nog belangrijker dat de nota overzichtelijk wordt en dan ook klopt. De energienota lijkt steeds meer op een complex financieel product. Het is zo ingewikkeld, dat consumenten zelf fouten vaak niet meer kunnen zien. De branche lijkt het zo wel prima te vinden, maar de consument heeft recht op een duidelijke en juiste nota. Daarom moet de ACM ingrijpen."