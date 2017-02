Pauline Krikke is gekozen tot de nieuwe burgemeester van Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag heeft maandagavond bekend gemaakt Pauline Krikke aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Den Haag. De Kroon moet Krikke nog officieel benoemen.

De gemeenteraad ziet in Krikke (1961) een sterke verbinder met liefde voor de grote stad. Ze heeft ruime bestuurlijke ervaring op het niveau van een grote stad: gedurende vijf jaar als (VVD)-wethouder in Amsterdam en gedurende 12 jaar als burgemeester van Arnhem. Momenteel is Krikke lid van de Eerste Kamer, een functie die ze zal neerleggen wanneer zij benoemd wordt tot burgemeester van Den Haag. Hiermee kiest Den Haag voor het eerst voor een vrouwelijke burgemeester.

De heer van Aartsen was 9 jaar burgemeester in Den Haag. Hij kondigde eind vorig jaar zijn vertrek aan per 1 maart omdat hij aan het eind van dit jaar 70 wordt en dan zijn functie moet neerleggen.

De nieuwe burgemeester wordt op 17 maart geïnstalleerd.