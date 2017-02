KNMI waarschuwt voor gladheid

Vanuit het zuidwesten breidt een gebied met af en toe lichte regen of motregen zich verder over het land uit. Ongeveer op een lijn van Vlieland tot de Achterhoek lijkt de neerslag te stagneren. Aan de noordzijde van het neerslaggebied gaat in de loop van de dag de regen over in (natte) sneeuw. Het is niet uitgesloten dat het lokaal even wit wordt.

Later in de avond neemt de kans op (natte) sneeuw ook verder naar het zuiden toe. De middagtemperaturen liggen tussen +1°C in het noorden en +6°C in het zuiden. In sneeuw daalt de temperatuur naar waardes net boven het vriespunt. De wind is oostelijk, de windkracht loopt uiteen van zwak in het zuiden tot vrij krachtig tot krachtig in het Waddengebied en boven het IJsselmeer.

Komende nacht is het bewolkt. In het midden en zuiden van het land valt er van tijd tot tijd lichte (mot)regen of (mot)sneeuw. In het uiterste noordoosten kan een opklaring voorkomen. De minima lopen uiteen van -5°C in het noordoosten tot +2°C in het zuidwesten. In de noordelijke helft is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. De oostenwind is matig, in de noordelijke kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtig, in het Waddengebied krachtig. In het zuiden staat een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind.

Morgen overdag is er tamelijk veel bewolking. De zon breekt met name in het noordoosten af en toe door. In het zuiden kan nog wat lichte regen vallen, vooral in het zuidoosten kan ook lichte sneeuw vallen, elders is het droog. De kans op gladheid verdwijnt pas aan het einde van de ochtend. De middagtemperatuur ligt tussen -1°C in het noordoosten en +3°C in het zuidwesten. De oost- tot noordoostenwind is matig, in de noordelijke kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het zuidoosten is de wind zwak en variabel.