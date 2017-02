Vrouw (32) overleden bij verkeersongeval Kapelle

Hulpverleners zijn meteen ter plaatse gegaan, ook een traumahelikopter is opgeroepen. Op de A58 werd in de middenberm een personenauto aangetroffen. De bestuurster van deze auto, een 32-jarige Goese, is gereanimeerd, maar helaas mochten de pogingen om haar leven te redden niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden. Volgens de informatie die nu bekend is bij de politie is de vrouw achterop een vrachtwagen gereden. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet achterhaald. De politie doet onderzoek.