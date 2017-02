'Dienstwapen meest in beeld bij suïcide politiemedewerker'

Het dienstwapen blijft de meest gebruikte methode en er spelen altijd meerdere factoren mee. Een en ander staat in het onderzoeksrapport dat de minister van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer stuurde.

‘Politiemensen staan dag en nacht voor de samenleving klaar. Dan moet de politieorganisatie op haar beurt klaarstaan om te zorgen dat zij mentaal, fysiek en moreel opgewassen zijn tegen geweld en deprimerende gebeurtenissen.’ Aan het woord korpspsycholoog Esther Tossaint. ‘Gemiddeld zeven politiesuïcides per jaar staat ongeveer gelijk aan het aantal bij de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de politie komt het, kunnen we nu voorzichtig zeggen, dus niet extra vaak voor. Echter, dit zijn slechts de getallen. Het gaat om het persoonlijke verhaal erachter. Elke suïcide van een politiemedewerker betekent een dreun voor familie, vrienden en zeker ook collega’s. We mogen niets nalaten om het te voorkomen. Daarnaast is nazorg van wezenlijk belang. Op beide fronten neemt de politie haar verantwoordelijkheid’, maar Esther benadrukt: ‘Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’