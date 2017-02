Meisje overleden na ongeval met zus met brommobiel

Het 12-jarige meisje die zaterdagmiddag rond 14.30 uur gewond raakte bij een ongeval met een brommobiel aan de Winkelweg in Zeewolde, is maandagavond overleden.

Het meisje reed samen met haar zus in een brommobiel toen ze door onbekende oorzaak in het water terecht kwamen. Het 12-jarige meisje raakte ernstig gewond en het 16-jarige meisje dat de brommobiel bestuurde, liep onderkoelingsverschijnselen op.

Het 12-jarige meisje overleed maandagavond aan haar verwondingen. Het 16-jarige meisje is uit het ziekenhuis en is opgevangen door haar familie. Wat er die zaterdagmiddag precies gebeurd is en hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht.