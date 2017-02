Penetrante lucht boven grote delen van Nederland

Inwoners van Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland klagen over een vieze lucht die over de provincies heen trekt.

Het gaat om een penetrante lucht dat ruikt naar een brandlucht', 'kattenvoer' en 'oude kippenbouillon'. Op de website van Milieuklachten komen een hoop meldingen binnen. Ook bij de hulpdiensten staat de telefoon roodgloeiend.

Volgens de brandweer kwamen de eerste meldingen vannacht rond 2.00 uur binnen. Zowel de brandweer als de omgevingsdienst onderzoeken het, maar hebben de oorzaak vooralsnog niet kunnen achterhalen. ''Het lijkt er op dat de stof niet in ons land is vrijgekomen, maar met de oostenwind ons land is binnen gekomen. Er is navraag in Duitsland gedaan maar daar zijn geen incidenten bekend. Er zijn nog geen meldingen gedaan van gezondheidsklachten bij de meldkamer van Brandweer Brabant-Noord. Mochten mensen gezondheidsklachten krijgen, adviseren wij contact op te nemen met de huisarts.''