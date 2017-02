Politie zoekt naar specifieke getuigen in zaak liquidatie Justin Jap Tjon

Kort na het incident in de Prof. R. Casimirstraat op dinsdagavond 31 januari rond 22.30 uur, zouden meerdere mensen zijn weggerend. Eén van hen, een man, heeft “Help, help” geroepen naar een tweetal jonge vrouwen die op of bij een tramhalte stonden. Met de man heeft de recherche gesproken. De twee vrouwen worden dringend opgeroepen zich te melden.

Verder wil het team graag spreken met een man die rond dat tijdstip vuilnis buiten zette. Ook hij zou zijn aangesproken door de wegrennende man. Uit buurtonderzoek is zijn identiteit nog niet bekend geworden.

Voorts zou er een lichtkleurige auto zijn weggereden na de liquidatie. Of dit de vluchtauto is geweest van de dader(s) of dat dit een auto van getuigen was, is onbekend. Mochten het hier om getuigen gaan die zich hierin herkennen worden ook zij verzocht contact op te nemen.

Meerdere kogels om het leven gebracht

Het slachtoffer, de 25-jarige Justin Jap Tjong, werd door meerdere kogels om het leven gebracht. Zijn bijnaam zou “Lange Justin” zijn. De recherche wil graag spreken met mensen die meer kunnen vertellen over het leven van Justin. Met wie ging hij om? Had hij problemen? Wie weet meer over het motief van zijn dood? Dit kan ook in een vertrouwelijk gesprek met het Team Nationale Inlichtingen via 079-345 8999.

Het onderzoek is in volle gang en om die reden wordt in de omgeving van het plaats delict gedoken naar een mogelijk gebruikt wapen. Dit met ondersteuning van Defensie.