Vrouw weet aan haar ontvoerders te ontsnappen in Roelofarendsveen

Even voor 22.00 uur kwam er een melding binnen dat een vrouw op het Sportpad in paniek was komen aanlopen. Volgens de vrouw was zij tegen haar wil vastgehouden, maar wist zij uit een zwarte bus te vluchten. De politie hield al snel in de buurt twee mannen van 45 en 48 jaar en een vrouw van 37, allen uit Rotterdam, aan. Het is onbekend waarom de vrouw slachtoffer is geworden van de poging tot vrijheidsberoving.