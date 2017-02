Brandweerduiker in de problemen in Rotterdam

Dinsdagmorgen is een duiker van de brandweer Schiedam tijdens een oefening in de problemen geraakt nabij de Marconistraat in Rotterdam.

De locatie staat bekend als een oefenplek van de Schiedamse brandweerduikers. Rond 11:00 uur is een ambulance opgeroepen en is de duiker nagekeken in de ambulance. De duiker is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.