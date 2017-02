Geen aparte wet voor burgerschapsonderwijs

De sectororganisaties vinden dat de staatssecretaris met zijn reactie in de media op het rapport van de inspectie hierover geen recht doet aan de inzet van scholen en leraren op dit terrein. De sectororganisaties staan zeker open voor een gesprek over hoe burgerschapsvorming verder verbeterd kan worden. De onderwijssectoren voeren in een brede discussie het gesprek over het vernieuwen van het curriculum, ook wel Onderwijs2032 genoemd.



Scholen voldoen met het burgerschapsonderwijs aan de wet en hechten veel belang aan burgerschapsvorming, constateert de Inspectie van het Onderwijs. Zij doen dat op diverse manieren en vol passie. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt echter dat de kwaliteit van burgerschapsonderwijs zich onvoldoende ontwikkelt. Dinsdag kondigde hij daarom een wetsvoorstel aan die scholen onder meer voorschrijft aan welke thema's ze aandacht moeten besteden tijdens burgerschapslessen. Ook moet burgerschap een prominentere plek krijgen in het onderwijsaanbod.



Natuurlijk willen scholen in gesprek over verdere verbetering van de burgerschapsvorming, en moet wellicht beter zichtbaar gemaakt worden wat er al gebeurt. Het is een complex thema voor scholen om daar invulling aan te geven. Maar het heeft geen zin dat via langdurige wetgevingstrajecten te gaan regelen. "En een kop in De Telegraaf die zegt dat scholen onderwijs geven zonder normen en waarden helpt daar zeker niet bij" aldus de PO- en VO-Raad.



Burgerschap is een belangrijk onderwerp van gesprek in de discussie over de vernieuwing van het curriculum. In die discussie werkt het onderwijsveld met diverse andere partijen aan nieuwe, modern kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Een gesprek over burgerschapsonderwijs als onderdeel van deze kerndoelen hoort hierin thuis en niet in een wetsvoorstel.



De kracht van ons onderwijssysteem is diversiteit. Het is aan de autonomie van scholen en leraren om invulling te geven aan burgerschapsvorming, een christelijke school doet dat anders dan een vrije school, en dat is prima.