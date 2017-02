MVA: 'Erfpachtvoorstel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse woningmarkt'

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de hervorming van het erfpachtstelsel voor de Amsterdamse woningmarkt. Ondanks dat een gunstige overstapregeling was beloofd, blijkt het nieuwe stelsel volgens de MVA onbetaalbaar voor veel erfpachters. De vereniging zegt dat de in rekentool gepresenteerde kosten omstreden zijn, extreem hoog en op ontransparante wijze berekend. Door deze (fictieve) kosten nu op deze manier te publiceren, zal onvermijdelijk een sterk negatief effect gaan ontstaan op de waarde van woningen op erfpacht. Dit betreft bijna 80% van alle woningen in Amsterdam.