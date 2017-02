Gewonde bij schietpartij station Lelystad

Bij een schietpartij in Lelystad is dinsdagmiddag één persoon gewond geraakt en een verdachte aangehouden. Dit maakt de politie bekend.

Het incident zou omstreeks 15.00 uur hebben plaatsgevonden op het Stationsplein. Volgens de politie is het onduidelijk wat de toedracht is van het schietincident. Ter plaatse is men begonnen met een sporenonderzoek en het horen van getuigen.

De verdachte is ingesloten en zal worden verhoord. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De aard van de verwondingen is niet bekend