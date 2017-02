RWS onderzoekt drie verschillende technieken voor opladen tijdens rijden

Dynamisch laden

Het zogenaamd dynamisch laden kan door middel van inductielussen in de weg, een stroomkabel boven de weg zoals bij trollybussen of een sleepcontact in de weg zoals ook ongeveer zoals we dat principe al kennen bij een speelgoedracebaan.

Aanleg, beheer en onderhoud wegen

Alle technieken hebben invloed op aanleg, beheer en onderhoud van wegen. Voor RWS is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de technieken en de ontwikkelingen. Dit onderzoek geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de rol van RWS.

Statisch laden

Het laden van een auto door middel van een laadpaal en laadsnoer kennen we allemaal. Dit wordt momenteel het meest toegepast. Er zijn echter meer laadmogelijkheden die in de toekomst gebruikt kunnen worden. Eén van deze mogelijkheden is dynamisch laden, ofwel opladen terwijl je rijdt. In hoeverre kan dit werkelijkheid worden? RWS deed daar onderzoek naar en bekeek de impact van dynamisch rijden op het huidige netwerk van RWS.

Dynamisch laden

Dynamisch laden kent verschillende toepassingsgebieden; auto, bus, en vrachtwagens met ieder verschillende technieken, met elk een eigen ontwikkelpad. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de mogelijkheid tot het opladen terwijl over de snelweg wordt gereden, heeft RWS samen met EVConsult en Movares ontwikkelingen naar dynamische opladen onderzocht.

Inductie

Het lijkt erop dat inductie bij bussen en vrachtwagens sneller ontwikkelt ten opzichte van inductie bij personenauto’s. Dit komt met name doordat bussen en vrachtwagens modulair (op)gebouwd kunnen worden. Hierdoor kan makkelijker op nieuwe technieken worden ingespeeld zonder, zoals bij personenauto’s, de gehele productielijn aan te moeten passen.

Impact voor RWS

Ongeacht welke techniek verder wordt doorontwikkeld; het raakt altijd het netwerk van RWS. Spoelen of een sleepcontact in het wegdek hebben een andere onderhoudsbehoefte dan alleen asfalt. En is een dergelijke rijstrook nog wel voor iedereen bruikbaar?

Veiligheid

Uiteraard spelen er vragen omtrent veiligheid. Levert een stroomkabel boven de weg bijvoorbeeld een potentieel groter gevaar bij ongelukken? 'Vragen waar RWS voor gesteld komt te staan en daarom blijft RWS de ontwikkelingen actief volgen en willen wij leren door actief betrokken te zijn bij pilots op dit gebied', aldus RWS.