Karakteristieke hefbrug in Rotterdam na revisie weer geplaatst

Dinsdag is het beweegbare middendeel, het val, teruggeplaatst in De Hef de karakteristieke brug in het centrum van Rotterdam. Dit meldt de gemeente Rotterdam dinsdag.

'Het geduld van veel Rotterdammers is daarmee beloond. Na ruim twee jaar hard werken is de monumentale brug in de Koningshaven weer compleet', aldus de gemeente.

Dinsdagochtend om 8.00 uur werd het val gereed gelegd om tussen de torens te kunnen worden geschoven en in de uren daarna is het teruggeplaatst. Wethouder Joost Eerdmans bezegelde rond dit tijdstip op symbolische wijze de thuiskomst van het val.

Maandag 6 februari werden al voorbereidingen getroffen voor dit mooie moment. Het val vaarde toen van het terrein aan de Gustoweg terug naar De Hef, waar het brugdeel rond 14.00 uur aan kwam.

Stedelijk icoon

Het groot onderhoud van ‘De Hef' oftewel de Koningshavenbrug startte op zondag 23 november 2014 toen ‘het val', het beweegbare middengedeelte van de brug, uitgehesen werd. Wethouder Eerdmans zwaaide toen het val samen met duizenden belangstellenden feestelijk uit. Het groot onderhoud dat het afgelopen jaar aan de brug is gepleegd, onderstreept dat Rotterdam zorgvuldig omgaat met het Rijksmonument en stedelijk icoon.

Drie nieuwe verflagen

Het afgelopen jaar zijn de oude verflagen verwijderd. Aansluitend heeft de brug drie nieuwe verflagen gekregen in de oorspronkelijke mosgroene kleur NS 116, zoals door de Rotterdamse gemeenteraad in 1995 is besloten. Ook het val, het 55 meter lange en 9 meter brede brugdeel heeft eenzelfde behandeling ondergaan.

560.000 kg staal

De 560 ton wegende stalen constructie is bij de Merwehaven op de kade bij de Gustoweg neergelegd en opgeknapt. Met het terugplaatsen van het val is de brug weer compleet. Met de laatste werkzaamheden aan de brug en de nieuwe duurzame LED-verlichting die in maart wordt aangebracht is De Hef dan in ere hersteld en ’s avonds nog mooier zichtbaar.

Monumentale brug

De Hef is gebouwd tussen 1925 en 1927. Tot 1993 reden er treinen over deze brug. Sinds de opening van de Willemspoortunnel doet de brug geen dienst meer als spoorbrug. Het beweegbare gedeelte, het val, kan nog altijd op en neer worden gelaten. Om de scheepvaart vrij te kunnen laten passeren staat het val normaal in de hoogste stand. Bij hoge windbelasting wordt het val om veiligheidsredenen in de laagste stand geplaatst.