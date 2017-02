Brand in vuilniswagen

Dinsdagmiddag werd de brandweer naar de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen gestuurd voor brand in een vuilniswagen

De alarmcentrale besloot ook gelijk om een schuimbluswagen ter plaatse te sturen. De chauffeur had zijn wagen naar een veilige plek gereden en zijn lading gedumpt. Er bleek echter niet veel te branden waardoor de brandweer alleen nog een controle hoefde te doen. Het is voor de chauffeur te hopen dat er wat hulp komt om al het vuil weer in de wagen te krijgen.