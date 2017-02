Vrachtwagenchauffeur (57) omgekomen bij ernstig ongeval A50 bij Uden

Een 57-jarige vrachtwagenchauffeur is dinsdagochtend bij een ernstig ongeval op de A50 bij Uden om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Beknelling

De chauffeur reed omstreeks 08.00 uur achterop een remmende vrachtwagen. Hij probeerde deze nog te ontwijken, maar een botsing was niet meer te vermijden. De chauffeur raakte bekneld in zijn cabine.

Hulpdiensten, waaronder een traumaheli, waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het slachtoffer later ter plaatse overleed. De snelweg richting Eindhoven was enige uren afgesloten. De chauffeur is afkomstig uit Sittard.