Fietser (24) overleden aan verwondingen ernstig verkeersongeval

De fietser die in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag rond 04.30 uur ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval in Den Haag aan de Vaillantlaan is aan zijn verwondingen overleden. 'Het gaat om een 24-jarige man uit Den Haag', meldt de politie dinsdag.