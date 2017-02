VEH: consument wil snel duidelijkheid over praktijk gasloze toekomst

Huiseigenaren willen vooral snel weten wat een toekomst zonder gas praktisch voor hen betekent. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het toekomstige energiebeleid. Minister Kamp heeft in zijn Energieagenda aangegeven dat hij al op korte termijn geen nieuwe gasnetten wil aanleggen in nieuwbouwwijken en tegen 2050 helemaal los van het gas wil zijn. Verenging Eigen Huis heeft bij dit scenario namens haar achterban veel praktische vragen. De vereniging wijst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op het belang van snelle duidelijkheid van de gevolgen van deze omslag voor consumenten.

Vereniging Eigen Huis krijgt veel vragen van haar leden over de praktische gevolgen van de energietransitie. Want wat betekent het scenario van een gasloze toekomst als je nu vervanging zoekt voor je cv-ketel? Wanneer is welke buurt aan de beurt en wie bepaalt dat? Hoe lang van te voren weet je dat het gas in jouw wijk zal verdwijnen, zodat je daar van te voren rekening mee kunt houden, bijvoorbeeld als je cv ketel aan vervanging toe is, of je een nieuwe keuken plaatst? Welke gevolgen heeft een andere manier van verwarmen voor het comfort en bestaande apparatuur is huis? Wat gaat dat kosten? Wat worden de alternatieven? Voor een breed gedragen transitie is het erg belangrijk dat zo snel mogelijk antwoorden op deze en tal van andere praktische vragen komen.



Loskomen van gas is één van de ambities die minister Kamp in zijn Energieagenda heeft aangegeven. Maar het loslaten van fossiele brandstoffen vergt een grote omslag in het denken en doen van de consument en heeft een grote impact op de leefomgeving. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: "Het is goed dat in Den Haag wordt nagedacht over visionaire toekomstbeelden, maar burgers willen antwoorden op hele concrete vragen en zorgen die dit bij hen oproept."