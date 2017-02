Burenruzie loopt uit op dodelijke steekpartij

In een woning op de Promenade in Rozenburg is een burenruzie dinsdagmiddag uitgelopen op een steekincident met dodelijke afloop.

'Een 44-jarige man uit Rozenburg is overleden, een 42-jarige buurtgenoot is aangehouden', zo meldt de politie dinsdagavond.

Traumahelikopter

De fatale steekpartij in de woning aan de Promenade in Rozenburg vond om 16.50 uur plaats. Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) met traumahelikopter, snelden in grote getale toe en probeerden het zwaar gewonde slachtoffer te reanimeren. Helaas overleed de 44-jarige Rozenburger even later aan zijn verwondingen.

Burenruzie

Een 42-jarige Rozenburger, die ten tijde van het steekincident ook in de woning aanwezig was, werd aangehouden. De twee mannen blijken buurtgenoten van elkaar te zijn die voorafgaand aan de steekpartij onenigheid met elkaar hadden.

Politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de onenigheid, onder andere door middel van sporenonderzoek in de woning door de Forensische Opsporing. Ook zal nog een buurtonderzoek volgen.