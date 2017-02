Waarschuwing voor gladheid Noord-Nederland

De waarschuwing is van kracht van woensdag 04.00 uur tot 11.00 uur en geldt voor het noordelijke deel van het land in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland.

Winterse neerslag

'Een regengebied gaat in de noordelijke helft geleidelijk op steeds meer plaatsen over in winterse neerslag. Die bestaat vooral uit lichte sneeuw, maar ook onderkoelde neerslag is niet helemaal uitgesloten', aldus het KNMI.

Bevriezing

Tevens is er in de loop van de avond kans op bevriezing van natte weggedeelten. Winterse neerslag en bevriezing kunnen lokaal zorgen voor verraderlijke gladheid. Vannacht houdt de kans op gladheid met uitzondering van de zuidelijke provincies aan. Aan het einde van woensdagochtend verdwijnt de gladheid weer.