Automobilist (19) overleden bij ernstig ongeval N36 Stegeren

Dinsdagavond is in Overijssel op de N36 bij Stegeren een 19-jarige automobilist uit Hardenberg overleden na een ernstig verkeersongeluk. De andere automoblist raakte zwaargewond.

Het ging om een frontale botsing. De bestuurders van beide auto's raakten bekneld. De 19-jarige bestuurder is op de plaats van het ongeval overleden. De tweede bestuurder, een 34-jarige man uit Coevorden, is na een uur bevrijd uit de auto. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Trauma-unit

Er was een trauma-unit vanuit Groningen opgeroepen om te assisteren. Normaal zou er een traumahelikopter worden ingeschakeld, maar vanwege de slechte weersomstandigheden is daar van afgezien.

Weg afgesloten

Verkeer vanuit en in de richting van de N48 (Ommen) moest rekening houden met serieuze vertraging. De N36 is tot 21.00 uur deels volledig afgesloten geweest in beide richtingen.