Pechtold: Vergoeding aardbevingsschade onafhankelijk van NAM

Daarom wil de D66-leider dat de Nationaal Coördinator Groningen (NGC) de schadeafhandeling regelt, onafhankelijk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De Nationaal Coördinator regelt achteraf met de NAM de financiële afwikkeling. Zo worden bewoners daar niet mee opgezadeld. Het blijft zo dat de NAM de rekening betaalt. Daarmee ontlast je de mensen die in een schadehuis wonen, want de schade wordt vergoed en de NGC handelt het verder af met de NAM. Pechtold: “Als er een scheur in je huis zit, wil je niet dat degene die de scheur heeft veroorzaakt gaat bepalen of en hoeveel schadevergoeding je krijgt. Dat is funest voor het vertrouwen van de mensen in een eerlijke afloop van de schadeafhandeling. D66 wil dat als je schade hebt er ruimhartig wordt gekeken naar schadevergoedingen en dat de mensen worden ontlast.” Pechtold houdt zijn pleidooi vandaag bij het Noordelijk lijsttrekkersdebat in Groningen.

Kamp moet vaart maken

De afhandeling van aardbevingsschade gebeurt nu nog in opdracht van de NAM. Meerdere voorstellen van D66 om ervoor te zorgen dat de onafhankelijk Coördinator het mandaat krijgt om te komen tot een snelle, ruimhartige en onafhankelijke schadeafhandeling zijn door de Tweede Kamer aangenomen. De uitvoering van deze voorstellen door minister Kamp (VVD) laat echter nog op zich wachten. Pechtold wil dat minister Kamp (VVD) stopt met treuzelen en vaart maakt met het goed en onafhankelijk afhandelen van de aardbevingsschade. Pechtold: “Het zal je huis maar zijn, waar je de scheuren in de muur ziet zitten. Heel Nederland heeft profijt gehad van het gas in Groningen. Dan is het ook de plicht van ons allemaal dat we zorgen voor een goede, snelle en onafhankelijke schadeafhandeling.”