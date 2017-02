'Limburgse deurwaarder wilde van vrouwen seks in plaats van geld'

Een deurwaarder uit Sittard is bij de politie in beeld gekomen op verdenking van het het innen van betalingen in natura.

Meerdere Limburgse vrouwen hebben verklaard dat hij uit was op seks, als betaling 'in natura'. Dit heeft de politie tegenover dagblad De Limburger bevestigd, aldus de krant. Tegen de man zijn inmiddels enkele aangiften gedaan waarin vrouwen in Limburg verklaren dat de man om bepaalde diensten van seksuele aard zou hebben gevraagd. Tegenover de krant bevestigt de politie da ter een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de man. De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn.

De man heeft half januari zelf aan de directie van het kantoor waar hij werkte opgebiecht dat hij over de schreef was gegaan. Directeur Hans van Lent in de krant: 'Wij hebben dat gesprek beëindigd en hem onmiddellijk buiten gezet. We willen niets meer met hem te maken hebben.'

De politie heeft voor de kwestie een speciaal mailadres geopend. Via deurwaarder-limburg@politie.nl kunnen slachtoffers zich melden.