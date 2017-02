Raad van State laat milieuzone Utrecht in stand

De Raad van State heeft vandaag bekend gemaakt dat de milieuzone in Utrecht ook in hoger beroep standhoudt.

Goed nieuws voor de inwoners van Utrecht volgens Milieudefensie. De milieuzone zorgt ervoor dat zeer vervuilende auto's het centrum van Utrecht niet meer in mogen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Autoclub KNAC had een hoger beroep aangespannen, nadat de Utrechtse rechtbank begin 2016 al oordeelde dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld.



Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners van Utrecht ietsje opgeluchter adem halen. Door het weren van de meest vervuilende auto's (in totaal ongeveer 2 procent van het wagenpark) uit het centrum, knapt de luchtkwaliteit op. “In het buitenland wordt al langer gewerkt met dergelijke milieuzones en uit evaluaties blijkt dat dit een effectieve maatregel is om bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijk roet tegen te gaan", reageert Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie. “Ik zou milieuzones dan ook liever gezondheidszones noemen.” TNO heeft eerder onderzocht dat de milieuzone in Utrecht hoogstwaarschijnlijk effectief is.

Rechtmatig

Autoclub KNAC spande in 2015 een rechtszaak tegen de milieuzone (aan om de milieuzone ongedaan te laten maken). Milieudefensie verdedigde de milieuzone aan de zijde van de gemeente Utrecht. De Utrechtse rechtbank oordeelde begin 2016 dat het instellen van de maatregel rechtmatig was. Daarop besloot de KNAC in hoger beroep te gaan. Vanochtend bevestigde de Raad van State het oordeel van de Utrechtse rechtbank: de milieuzone mag gewoon blijven.

Fietsen, openbaar vervoer en groen

"Milieuzones helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar voor een echt gezonde en leefbare stad is meer nodig", zegt Anne Knol. Milieudefensie pleit voor steden waar fietsen en wandelen voorop staan, aangevuld met comfortabel openbaar vervoer en elektrische (deel)auto's. Ook milieuzones zijn nog voor verbetering vatbaar. Milieudefensie pleit al jaren voor eenduidige nationale regels en een landelijk verkeersbord, zodat gemeenten die met milieuzones aan de slag gaan het wiel niet zelf uit hoeven vinden. Knol: "Daarmee zou een hoop verwarring voor de automobilist kunnen worden voorkomen. Helaas werkt de nationale overheid hier vooralsnog niet aan mee."